На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине

Льдина с восьмью рыбаками – тремя женщинами и пятью мужчинами – откололась от берегового припая в Макаровском районе Сахалинской области и поплыла в открытое море, передает Life.ru. От берега она успела отойти уже на полтора километра. Подошедшие лодки не смогли помочь людям из-за больших волн. В МЧС собрались снимать людей с льдины с помощью вертолета.
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер