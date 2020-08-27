В Бийске двух насильников поймали спустя 20 лет после совершения преступления

В Бийске задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении преступления 20-летней давности. По версии следствия, они изнасиловали девушку.
По данным телеканала "360", потерпевшая была избита. Дело направлено в суд.
В Бийске задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении преступления 20-летней давности. По версии следствия, они изнасиловали девушку.
По данным телеканала "360", потерпевшая была избита. Дело направлено в суд.
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