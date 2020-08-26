В Люберцах ребенок получил травмы в результате падения железных ворот

В подмосковных Люберцах из-за несчастного случая пострадал ребенок. Уточняется, что на девочку упали железные ворота.
В результате инцидента девочка травмировала голову. Пострадавшую спасли полицейские, которые оперативно доставили ребенка в больницу, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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