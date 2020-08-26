В Новосибирске задержали нападавшего на женщин извращенца

В Новосибирске задержали извращенца, который на протяжении длительного времени не давал покоя россиянкам. Уточняется, что злоумышленник нападал на женщин с целью удовлетворения своих сексуальных фантазий.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на данный момент находится под стражей, пишет RT.
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