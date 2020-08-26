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В Вологде загорелся ликеро-водочный завод

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В Вологде загорелся ликеро-водочный завод. По данным РИА ФАН, очаг пожара пришелся на основное здание предприятия.

В результате случившегося никто не пострадал. Людей успешно эвакуировали. Обстоятельства ЧП выясняются.

Автор: 26 августа 2020, 14:13 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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