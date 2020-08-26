В Вологде загорелся ликеро-водочный завод. По данным РИА ФАН, очаг пожара пришелся на основное здание предприятия.
В результате случившегося никто не пострадал. Людей успешно эвакуировали. Обстоятельства ЧП выясняются.
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