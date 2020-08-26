Житель Челябинска впал в кому после отравления грибами

В Челябинске произошел серьезный случай. По данным СМИ, целая семья отравилась грибами-зонтиками.
Один из пострадавших впал в кому. Остальные находятся под присмотром медиков, пишет телеканал "360".
В Челябинске произошел серьезный случай. По данным СМИ, целая семья отравилась грибами-зонтиками.
Один из пострадавших впал в кому. Остальные находятся под присмотром медиков, пишет телеканал "360".
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