В Приморье водитель внедорожника сбил оформлявших ДТП полицейских

В Приморье водитель внедорожника сбил полицейских, которые прибыли на место ДТП. После этого злоумышленник скрылся.
Пострадавших правоохранителей госпитализировали. Личность подозреваемого уже установлена. По факту случившегося организована проверка, передает телеканал "360".
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