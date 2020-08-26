В Подмосковье на складе лакокрасочных изделий произошел пожар

В городе Железнодорожном случилось ЧП. Загорелся склад лакокрасочных изделий.
По данным телеканала "360", пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя. Никто не пострадал.
В городе Железнодорожном случилось ЧП. Загорелся склад лакокрасочных изделий.
По данным телеканала "360", пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя. Никто не пострадал.
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