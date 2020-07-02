В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Якутии из-за усугубившейся ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС. Соотвествующий указ подписал глава республики Саха Айсен Николаев.
По данным RT, масла в огонь подлила погода. В данный момент все силы брошены на то, чтобы из-за ЧП не пострадали населенные пункты.
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