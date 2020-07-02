Уголовное дело возбуждено после падения бутылки на ребенка в Красногорске

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как в Красногорске мусор упал на маленького ребенка. Злоумышленникам грозит тюремный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным СМИ, несколько несовершеннолетних граждан сбросили пакет с отходами с балкона. Находившаяся там бутылка травмировала проходящую мимо девочку. Ребенка госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?