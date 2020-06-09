После разлива топлива в Норильске солярка попала в озеро Пясино

Эксперты обнаружили дизельное топливо в озере Пясино, которое находится севернее Норильска, передает РИА ФАН. По мнению специалистов, солярка попала туда по реке Амбарной, которую загрязнил нефтепродукт, вытекший из поврежденной цистерны на ТЭЦ-3.
Напомним, что разлив топлива в Норильске произошел на территории дочерней компании "Норникеля". В почву и окрестные реки попало свыше 21 тонны дизельного топлива. Масштаба бедствия поражают.
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