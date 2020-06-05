Озвучена вероятная причина разлива топлива в Норильске

Первый вице-президент компании "Норникель" Сергей Дяченко рассказал о возможной причине аварии на ТЭЦ-3, в результате которой в почву и окрестные реки попало порядка 21 тонны дизельного топлива. Характер повреждений, зафиксированных на цистерне, говорит о том, что причину необходимо искать в земле, на которой она стоит.

"Возможно, это растепление грунта – потеря прочности", – цитирует Life Сергея Дяченко. По его словам, последний раз проверка проводилась в 2018 оду, и специалисты не выявили отклонений от нормы.

Напомним, что 29 мая на территории принадлежащей дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Оно успело загрязнить почву и воды рек. Возбуждено уголовное дело. В регионе объявлен режим ЧС федерального значения.