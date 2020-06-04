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Владелец сгоревшей машины рассказал о разливе топлива в Норильске

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На месте разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 сгорел автомобиль. Владелец машины рассказал о том, что увидел на месте ЧП, когда прибыл туда спустя полчаса после получения сообщения о пожаре.

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"Близко не подпускали, потому что дорога была перекрыта", – цитирует мужчину Пятый канал. Тем не менее, ему удалось подойти на расстояние порядка 300 метров к месту пожара. В глаза ему бросилось целое озеро из солярки.

Сотрудники ТЭЦ, уверен владелец сгоревшей машины, не могли не заметить разлива дизельного топлива. Напомним, ЧП произошло 29 мая 2020 года на территории дочерней компании "Норникеля". Из цистерны вылилось свыше 21 тонны топлива, которое попало в почву и загрязнило окрестные реки.

Автор: 4 июня 2020, 12:39 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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