Под Москвой поймали наркодилера с килограммом героина

В подмосковной Кашире полицейские задержали наркодилера с крупной партией героина. Уточняется, что под обшивкой автомобиля злоумышленника было более килограмма вещества.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит серьезный уголовный срок, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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