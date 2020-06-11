Житель Екатеринбурга взял мать в заложники и пригрозил взорвать дом

В Екатеринбурге неадекватный мужчина перерезал газовый шланг и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Перед этим злоумышленник жестоко избил мать и запер ее в квартире.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Они вызволили пострадавшую и передали врачам. По данным телеканала "360", правонарушителя уже задержали. Мужчину доставили в медицинское учреждение для осмотра.
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