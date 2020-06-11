После разлива топлива против главы Норильска возбудили дело

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", передает Пятый канал. Такое решение Следственный комитет принял из-за разлива топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля".

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По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, мэр был осведомлен о масштабах ЧП. Тем не менее чиновник не принял мер по реагированию на произошедшее и ликвидации последствий.