После стрельбы на детской площадке в Краснодаре задержаны два человека

В Краснодаре после стрельбы на детской площадке во дворе жилого комплекса "Каскад" были задержаны двое 30-летних мужчин, передает телеканал "360". В региональном МВД отметили, что причиной конфликта между ними и другими местными жителями мог стать долг. От ранения пострадал 35-летний мужчина.
Ранее очевидец инцидента сообщал, что один из нападавших был "полукриминальным типом". По его словам, это ранее судимый уроженец Чечни.
По факту стрельбы на детской площадке было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержанным может грозить до пяти лет тюрьмы.
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