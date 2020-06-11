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Православную общину в Перми обвинили в превращении в тоталитарную секту

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Православная община в микрорайоне Кислотные дачи в Перми на протяжении 20 лет постепенно превращается в тоталитарную секту, рассказал знакомый с ситуацией источник. Ее лидером оказалась женщина по имени Ольга, которая считает себя экстрасенсом, передает URA.ru. Дело дошло до того, что она начала разлучать супругов и назначать им новых мужей и жен.

В основе нового течения вместо православия лежит некое оккультно-эзотерическое учение, рассказал источник. При этом в общине есть заштатные священнослужители Пермской епархии. Комментариев от руководства церковного округа пока не поступало.

Автор: 11 июня 2020, 08:49 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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