Под Москвой поймали напавших на полицейского бандитов

В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на сотрудника полиции. Преступление было совершено днем ранее в Ногинске.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", один из правоохранителей, прибывших по вызову в магазин, получил удар ломом. Бандиты оказали сопротивление полицейским, после чего скрылись. Теперь грабителям предстоит ответить за свои деяния по всей строгости закона.
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