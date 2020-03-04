В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ во время плавания

В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Известно, что инцидент произошел в воскресенье около 11.30.
По данным FlashNord, у 43-летнего мужчины произошел приступ эпилепсии. Он погрузился на дно и перестал дышать. Очевидец случившегося позвал на помощь друга. Вдвоем они вытащили мужчину на бортик, а в бассейн вызвали скорую помощь. .
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