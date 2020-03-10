АО "ТЭПК", главой совета директоров которой является российский бизнесмен Руслан Байсаров, при участии инженерной группы "Стройпроект" реализует новый инфраструктурный проект в Тыве.

Проектировщиком железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино, возведением которой занимается "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" бизнесмена Руслана Байсарова, стала инженерная группа "Стройпроект".

Тыва – один из немногих российских регионов, где нет железнодорожного сообщения. Местные жители ждут поездов еще с советского времени. Скоро их мечты станут реальностью: "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" Руслана Байсарова построит железнодорожную ветку от угольного месторождения в Элегесте через Кызыл в Курагино. Проектировщиком линии выступит АО "Институт "Стройпроект" – один из лидеров проектирования и строительного контроля в России.

"Стройпроект" – надежная компания с 30-летним опытом

Выбор в пользу "Стройпроекта" не случаен. За плечами компании – десятки проектов по всей стране – от Санкт-Петербурга до Новосибирска. За 30 лет организация спроектировала множество дорог, мостов, тоннелей и других инфраструктурных объектов. Среди них –

кольцевая автодорога и Западный скоростной диаметр в северной столице;

объекты для Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу – 2018;

платная трасса М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга;

трассы М-1 "Беларусь", "Холмогоры" и многие другие.

Компания является одним из признанных лидеров и в сфере строительного контроля. Специалисты "Стройпроекта" следили за соблюдением технологий при возведении комплекса защиты северной столицы от наводнений, развитии транспортного узла Мурманска, а также при строительстве моста на остров Русский во Владивостоке – последним проектом занималась группа компаний СК Мост российского бизнесмена чеченского происхождения Руслана Сулимовича Байсарова.

Несколько лет назад "Стройпроект" вошел в ТОП-150 проектных организаций мира по версии влиятельного строительного издания Engineering News-Record. И это неудивительно, ведь за 30 лет своего существования компания наработала огромный опыт, который позволяет проектировать объекты высочайшей сложности.

История "Стройпроекта" началась в 1990 году, компанию учредили молодые ленинградские инженеры. Уже через несколько лет организация вышла не только на общероссийский, но и международный уровень. В 2020 году "Стройпроект" отмечает 30-летний юбилей. Символично, что именно в этот год компания была выбрана проектировщиком железной дороги от Элегеста до Курагино. Новый транспортный коридор призван стать драйвером развития Восточной Сибири.

Дорога в будущее

Фактически история железной дороги в Тыве фактически началась в мае 2018 года. Тогда "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" Руслана Байсарова заключила концессионное соглашение о строительстве новой ветки. В следующем году ТЭПК подписала соглашение с "РЖД" – перевозчик стал генподрядчиком возведения железнодорожной инфраструктуры в республике.

О значимости проекта говорит тот факт, что его куратором стал тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин. Польза для региона очевидна: железная дорога, подчеркивал он:

создаст большое количество рабочих мест в Тыве;

улучшит экономическое положение в республике;

повысит качество жизни жителей.

Внимание федерального правительства к строительству железной дороги позволит решить насущные социальные и экономические проблемы Тывы, говорил руководитель республики Шолбан Кара-оол.

В феврале 2020 года пришла новость: в ТЭПК Руслана Байсарова сообщили, что проектировщиком линии от Элегеста до Курагино стал АО "Институт "Стройпроект". Победитель конкурса получит контракт на проектно-изыскательские работы, подготовку документации по планировке территории будущей железной дороги и сопутствующих объектов.

Линия от Элегеста до Курагино – часть масштабного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Помимо железной дороги, в него входит еще 31 объект. Среди них:

особая экономическая зона и логистический хаб в Красноярске;

модернизация таймырской шахты "Заполярная";

освоение новых месторождений в регионах Восточной Сибири и прочее.

Новая железнодорожная линия, проект которой реализует Руслан Байсаров, протянется более чем на 400 километров. Она начнется в районе угольного Элегестского месторождения, пройдет через столицу республики город Кызыл и свяжет Тыву с Красноярским краем.

Сама природа ставит перед проектировщиками и строителями непростую задачу: рельеф в этих местах сложный, гористый, а железная дорога требует ровной и гладкой поверхности. Поэтому помимо укладки самого железнодорожного полотна, строителям предстоит возвести более 23 километров искусственных сооружений:

127 мостов;

восемь тоннелей;

шесть противолавинных галерей.

"Стройпроект" для такой задачи – идеальный проектировщик.

По территории Тывы пройдет примерно треть хода железной дороги, остальное придется на Красноярский край. Там линия по плану Руслана Байсарова присоединится к системе Транссибирской магистрали. Это даст тувинскому углю удобный доступ на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас полезные ископаемые с Элегестского месторождения вывозятся автомобилями – это неудобно, да и объемы добычи приходится ограничивать.

Новую железную дорогу уже сравнивают с Великим шелковым путем. В Тыве уверены: реализация проекта не только создаст новые бюджетные места и увеличит поступления в региональный и федеральный бюджеты, но и сделает республику важнейшим центром логистики на Восточном экономическом коридоре. Глава Тывы Шолбан Кара-оол не исключил продления ветки до Монголии. А в перспективе она может протянуться до Китая, говорится в статье на портале "Википедия".

Неудивительно, что с такими перспективами Тыва становится все более популярным местом для жизни. Последнее время число прибывших в республику на постоянное место жительство увеличивается. Важную лепту в привлекательность региона вносят крупные социально-экономические проекты. Железнодорожная линия от Элегеста до Курагино – яркий тому пример.

ТЭПК Руслана Байсарова развивает Сибирь и Дальний Восток

Тывой предприниматель заинтересовался более 10 лет назад, когда побывал в этих краях на отдыхе. До этого бизнесмен, родившийся в августе 1968 года в Селе Пригородное Чеченской республики, занимался топливными проектами в Москве. Он увидел в регионе огромный потенциал и решил заняться там бизнесом – в 2011 году предприниматель основал "Тувинскую Энергетическую Промышленную Корпорацию" и стал генеральным директором компании. С тех пор Тыва стала неотъемлемой частью биографии Байсарова.

В следующем году структуры бизнесмена получили лицензию на разработку Элегестского месторождения. Оно по праву считается одним из крупнейших в России: при толщине пласта более семи метров запасы угля в этих местах оцениваются в 855 миллионов тонн.

После возведения железной дороги Байсаров Руслан планирует за несколько лет построить горно-обогатительную фабрику. При проектировании учитывается передовой опыт зарубежных и российских компаний, вопросы экологии – в приоритете: предприятия ТПЭК оборудуют системами пылеподавления.

Проект Руслана Байсарова создаст еще пять тысяч новых рабочих мест, для комфортного проживания сотрудников будет построен вахтовый поселок. На фабрике появится станция, которая позволит пропускать до 60 тысяч тонн угля. По подсчетам специалистов, от предприятий ТПЭК, на которых будут суммарно трудиться более 15 тысяч человек, государственный бюджет получит налоговыми отчислениями около 15 миллиардов рублей.

Финальным звеном в бизнес-цепочке ТПЭК Руслана Байсарова станет новый угольный терминал в районе мыса Бурный в Хабаровском крае. Именно оттуда тувинский уголь будет отправляться морским путем потребителям в Китай, Японию, Южную Корею и другие страны. Как и в другие проекты предпринимателя – расширение железнодорожной колеи на Сахалине, реконструкция БАМа, объекты для порта "Сабетта" на Ямале и многие другие – строительство угольного терминала подразумевает серьезную социальную составляющую: будут созданы сотни рабочих мест, экономика региона получит мощную поддержку