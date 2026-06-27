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Суббота 27 июня

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Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место

Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место
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Громкий звон разбитых надежд разносится над подмосковной деревней Грязь: некогда величественный символ абсолютного триумфа звездной пары превратился в удушающую удавку на шее разоряющегося семейства.

Сладкая жизнь для Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* стремительно летит под откос. Пока певица отчаянно ищет комфортное пристанище на чужбине, ее российские активы спешно уходят с молотка. Решение избавиться от элитной квартиры в Филипповском переулке стало недвусмысленным сигналом: кочующая семья отчаянно нуждается в наличных. Казалось бы, логичный шаг — продать знаменитый замок в деревне Грязь. Однако главный "бриллиант" их империи внезапно оказался чемоданом без ручки. Избавиться от него невозможно, содержать — разорительно, а бросить на произвол судьбы — значит публично расписаться в собственном крахе.

Финансовая черная дыра в Сбербанке

Главный юридический капкан захлопнулся весной 2025 года, когда в силу вступили новые жесткие правила. Это законодательное решение фактически обнулило все манипуляции иноагента Галкина* с недвижимостью. Даже если в природе существует безумец, готовый выложить полмиллиарда за готический дворец, продавец этих денег никогда не увидит. Закон неумолим: все доходы от продажи имущества иноагентов обязаны поступать на специальные рублевые счета. Там миллионы превращаются в "мертвые цифры" — снять их или перевести на зарубежные счета невозможно до полного снятия позорного статуса. Фактически это означает добровольную заморозку собственных активов.

Дворец-фантом: как обмануть самого себя

Юристы, взявшиеся за спасение активов Примадонны, схватились за голову, вскрыв вопиющий факт. Огромного шестиэтажного дворца, в котором светская элита гуляла больше десяти лет, по документам просто не существует. Пока хозяева купались в роскоши, никто так и не удосужился поставить гигантское строение на кадастровый учет. Была ли это хитрая схема ухода от налогов или банальная звездная беспечность — теперь неважно. Чтобы легализовать продажу, иноагенту придется пройти все круги бюрократического ада через российские суды. Сегодня роскошный замок площадью почти две тысячи "квадратов" — это юридический призрак.

Живой щит из собственных детей

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, юморист решился на отчаянную комбинацию — переписал часть имущества на несовершеннолетних Лизу и Гарри. В 2026 году наследники официально получили 1/6 долю поместья. Но этот шаг лишь туже затянул петлю. Теперь в любую потенциальную сделку обязаны вмешиваться органы опеки. Одобрить продажу жилья детей, чей отец носит статус иноагента, — задача для чиновников немыслимая. Любое посягательство на доли несовершеннолетних рассматривается под лупой, наглухо блокируя хитроумные схемы вывода капитала за кордон.

Памятник дурному вкусу

Но даже если отбросить суды и спецсчета, кому нужен этот архитектурный монстр? Замок в Грязи — это памятник экстравагантным фантазиям его владельца. Ужасающие гаргульи, кованые вензеля, рыцарские доспехи и мрачная готика. Найти покупателя с таким же специфическим вкусом среди современных бизнесменов нереально. Люди с большими деньгами предпочитают технологичный комфорт и приватность элитных поселков, а не помпезный музей в центре обычной подмосковной деревни, где за забором поют петухи простых селян.

Разорительная коммуналка за иллюзию величия

Сегодня сказочный дворец превратился в банальный склад забытых вещей. Коллекция картин и антиквариата, оцениваемая в два миллиарда рублей, так и не пересекла границу из-за проблем с декларациями. Сокровища пылятся в пустых залах под присмотром угрюмой охраны. Жизнеобеспечение этого готического склепа обходится семье колоссальной ценой — более 700 тысяч рублей ежемесячно сгорает на оплату счетов и зарплату персоналу. Пока Галкин* отрабатывает скромные гонорары на небольших зарубежных площадках, его подмосковное поместье безжалостно пожирает остатки былого богатства. Ловушка захлопнулась, и ключа от нее у звездной пары больше нет.

*Признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2026, 12:23
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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