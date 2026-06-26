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Пятница 26 июня

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Тимур Родригез тайно женился на Кате Кабак после громкого развода

Тимур Родригез тайно женился на Кате Кабак после громкого развода
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Долгожданное торжество популярного шоумена и его очаровательной избранницы обернулось настоящим сюрпризом для столичного бомонда, изменив все привычные представления о звездных праздниках.

Отечественный шоу-бизнес содрогнулся от неожиданной и невероятно красивой новости: один из самых харизматичных мужчин нашей эстрады и его прекрасная муза наконец-то узаконили свои отношения.

Сегодня в знаменитом Дворце бракосочетания № 1, более известном в светских кругах как Грибоедовский ЗАГС, произошло событие, которого так долго ждали поклонники и светские хроникеры. Популярный шоумен, музыкант и телеведущий Тимур Родригез официально связал себя узами брака с очаровательной актрисой Катей Кабак. Пара, чьи нежные отношения уже давно находились под пристальным прицелом телекамер, наконец-то решилась на этот ответственный шаг.

Молодожены решили сломать все стереотипы и сбежали вместе с гостями на ярком экскурсионном автобусе, вместо классического лимузина. На этом необычном транспорте веселая компания отправилась праздновать рождение новой семьи.

Напомним, что путь к этому семейному счастью для Тимура был тернистым. Совсем недавно общественность бурно обсуждала его неожиданный и весьма болезненный развод с первой супругой Анной Девочкиной. Их брак казался идеальным, пара воспитывала двоих прекрасных сыновей. Новость о расставании прозвучала как гром среди ясного неба. Однако шоумен не стал долго оставаться в одиночестве. Вскоре в его жизни появилась яркая Катя Кабак, которая смогла быстро залечить душевные раны артиста.

Роман Тимура и Кати развивался стремительно, но влюбленные долгое время старались не афишировать свои чувства на публике. Они вместе появлялись на красных дорожках кинопремьер и закрытых светских раутах, интригуя публику нежными взглядами и многозначительными улыбками. Скрывать очевидное стало бессмысленно, когда в апреле этого года, после двух лет красивых отношений, Родригез сделал своей избраннице официальное предложение руки и сердца. Катя, разумеется, сразу ответила согласием.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2026, 15:47
Тимур Родригез. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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