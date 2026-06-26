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Губернатор Подмосковья представил Матвиенко формат индустриальных парков "все включено" в Минске

Губернатор Подмосковья представил Матвиенко формат индустриальных парков "все включено" в Минске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой новый формат государственных индустриальных парков "все включено". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«Вот так современно выглядят наши ГИПы. Каждый инвестор приходит на все готовое. То есть это уже готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций, как, например, эти боксы формата "Лайт Индастриал", куда приходит бизнес», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным властей региона, в Подмосковье на разных стадиях реализации находятся пять таких парков. Они включают готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы, административные здания, социальные объекты, места для отдыха и спорта. Формат позволяет резидентам сократить сроки реализации проектов и уменьшить объем первоначальных инвестиций.

Например, в ГИП «Титан» в Ленинском округе развивается роботизированный кластер, где свои производства планируют запустить компании «Битроботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Валдай Роботы».

Валентина Матвиенко отметила, что пятая часть взаимного товарооборота между Россией и Беларусью приходится на Московскую область. «Вы большие молодцы. И потенциал роста есть. Московская область должна и дальше оставаться лидером в российско-белорусских отношениях», — сказала она.

Воробьев также сообщил, что в планах открыть в Химках региональный центр Минского автомобильного завода. На подмосковном стенде представлена продукция компаний «Новые Технологии» (косметика «Аравия»), «Анро Технолоджи» (интерактивные игры для детей), «Бытпласт» (товары для дома и кухни), а также изделия Гжельского фарфорового завода и жостовские подносы.

В форуме участвуют все области Беларуси и 70 российских регионов. В состав делегации Московской области вошли представители правительства региона и ведущих предприятий.

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26 июня 2026, 13:32
Фото: Александра Степанова
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