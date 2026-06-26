Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Звезда "Слова пацана" психически болен Тесты Экс-жена Диброва не стала молчать о трагедии с телеведущим Игры Сонник

Топ новостей недели

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы "Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным "Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа "Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

Лента новостей

Пятница 26 июня

10:51Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России 09:19Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве 00:43Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего 18:20Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег 17:52На форуме "Мы – Россия" в Подмосковье молодежь обучают тактической медицине и противодействию фейкам 17:47Диеты умерли. Доказательная медицина объясняет, почему 17:03Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ 15:03"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание 13:15На фестивале "Моспитомца" на ВДНХ горожане смогут найти четвероногого друга 13:03Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 12:39"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки 10:34Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 09:26Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак 00:24Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня 18:28Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 17:04Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 14:49Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 14:09Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице 13:24"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 11:21В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири 10:48Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 09:49Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа 00:13Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 17:46Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус 15:30Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 13:19Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет 12:38Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября 11:48Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 10:37Боялся: вскрылась горькая тайна Виктора Цоя 09:25"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 00:37День жутких знамений: почему наши предки боялись 23 июня как огня и наглухо запирали двери 17:36Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное 16:21Раскрыт шокирующий рецепт вечной молодости от легендарной Натальи Бехтеревой 15:25В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций 14:10Скрытая угроза в вашем холодильнике: какой популярный продукт теряет пользу уже через неделю 12:36Собянин сообщил об уничтожении за сутки 84 летевших на Москву БПЛА 12:29Собянин: Школьники и студенты Москвы заботятся о сохранении памяти о героях ВОВ 11:58Виктория Боня заявила об изнасиловании 10:41Звезда "Слова пацана" оказался в психиатрической больнице из-за пагубных пристрастий 09:30"Тревожусь ужасно": экс-супруга Диброва прервала молчание после трагедии с бывшим мужем в элитном клубе 00:23Точка невозврата: какой секретный запрет предки соблюдали 22 июня под страхом вечной нищеты 18:19Забудьте про дорогие уколы: найдена бесплатная привычка, которая буквально стирает морщины 15:43Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня 12:35Ученые выяснили, какие именно вещи в доме вызывают тревогу и бессонницу 06:15День великого Солнцестояния: какой секретный ритуал 21 июня гарантирует богатство и успех до конца года 18:15Поцелованные в макушку: астрологи раскрыли знак зодиака, которому Вселенная выписала "пожизненный абонемент" на удачу 15:26Беглому мужу Пугачевой выдвинули суровый ультиматум в день рождения 11:24Смертельный обман на маркетплейсах: популярный прибор в домах миллионов россиян оказался опасной пустышкой 08:05Это нужно сделать 20 июня, чтобы деньги текли рекой, а беды обходили стороной 18:05"Они разводятся": Примадонна хладнокровно проигнорировала главный праздник в жизни молодого супруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве
610

Блистательная звезда отечественного экрана оказалась на больничной койке в шаге от трагедии, заставив содрогнуться всю светскую тусовку.

Внезапная беда постучалась в дом одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематографа. В Москве экстренно госпитализировали 52-летнюю звезду культового фильма "Ночной дозор" Марию Порошину. Новость о том, что любимице миллионов резко стало плохо прямо посреди рабочей недели, мгновенно облетела театральные кулуары и вызвала панику среди ее многочисленных коллег и преданных фанатов.

Как сообщает СМИ, накануне вечером роскошная блондинка почувствовала себя крайне скверно. Прибывшая по срочному вызову бригада скорой помощи приняла решение о немедленной госпитализации. Врачи диагностировали у актрисы транзиторную ишемическую атаку, которую в медицинской практике называют микроинсультом. Сейчас Порошина находится под круглосуточным наблюдением лучших столичных специалистов, которые делают все возможное, чтобы не допустить страшных последствий.

Причиной столь резкого ухудшения состояния здоровья звезды, по предварительным данным, стали давние проблемы с артериальным давлением. В погоне за карьерными успехами, бесконечными съемками и гастролями Мария часто игнорировала тревожные звонки своего организма. Постоянный стресс, перелеты и колоссальные нагрузки на театральных подмостках сделали свое черное дело — сосуды просто не выдержали напряжения. Не стоит забывать, что Порошина — многодетная мать, воспитывающая пятерых детей, что требует огромных душевных и физических сил.

Эта экстренная госпитализация ставит под угрозу срыва ближайшие творческие планы артистки. Уже 29 июня Мария Порошина должна была блистать на сцене московского Театра Эстрады в аншлаговом спектакле с весьма ироничным названием "Ищу мужа". Билеты на постановку раскуплены полностью, однако теперь зрители рискуют остаться без долгожданного зрелища. Организаторы мероприятия пока хранят гробовое молчание и не дают никаких официальных комментариев по поводу возможной замены актрисы или полного переноса спектакля.

Конечно, в светской тусовке тут же начали шептаться, что к проблемам с сердцем и давлением актрису могли привести бурные переживания в личной жизни. В последнее время имя Марии Порошиной не сходит со страниц таблоидов из-за ее предполагаемого романа с давним коллегой по сцене Ярославом Бойко. В шоу-бизнесе упорно ходят слухи, что многолетняя творческая дружба артистов наконец-то переросла в нечто большее, и пара тайно связала себя узами брака сразу после громкого развода Бойко с прежней супругой.

Сами актеры эти сплетни никак не комментируют, лишь подливая масла в огонь своими совместными нежными появлениями на публике. Возможно, именно эти эмоциональные качели и попытки скрыть личное счастье от посторонних глаз отняли у Марии слишком много сил. В любом случае, сейчас все мысли близких и коллег Порошиной направлены на ее скорейшее выздоровление. Блистательной актрисе предстоит пройти серьезный курс реабилитации, чтобы снова вернуться к своим зрителям во всеоружии.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2026, 09:19
Мария Порошина. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мария Порошина после родов показала фигуру

Актриса Мария Порошина.
Актер Антон Богданов.
Телеведущая Мария Лемешева.
Актер Иван Стебунов со спутницей.
Актер Андрей Бурковский.
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Режиссер Жора Крыжовников.
Телевущий, актер Иван Ургант.
Актриса Ирина Рахманова.
Актриса Эвелина Бледанс.
Композитор Игорь Крутой.
Певец Филипп Киркоров.

По теме

Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный
Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России

Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России
Некогда обожаемая миллионами главная звезда советской эстрады оказалась в эпицентре грандиозного скандала, который грозит навсегда стереть ее имя из отечественной культуры. Легендарная София Ротару, которая десятки лет собирала аншлаги в российских городах и увозила с гастролей огромные гонорары, теперь вынуждена влачить существование на задворках европейской жизни.

Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего

Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего
Если в этот роковой день вы решитесь выпить стакан парного молока или отправитесь на работу в поле, то рискуете навлечь на себя гнев высших сил и лишиться здоровья на долгие годы. В народном календаре 26 июня — день, пропитанный зноем, мистикой и странными обычаями.

Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег

Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег
Роскошная жизнь в столице требует колоссальных вложений, и популярная актриса Агата Муцениеце на своем примере доказала, что даже миллионные доходы не гарантируют уверенности в завтрашнем дне. Многодетная мама Агата Муцениеце, которая теперь светится от счастья рядом с новым супругом, известным и весьма обеспеченным музыкантом Петром Дрангой, решилась на предельно откровенный разговор о семейном бюджете.

Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ

Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ
Звезда отечественного шоу-бизнеса, пережившая сокрушительный бойкот и публичное забвение, решилась на отчаянный шаг. Анастасия Ивлеева, чья карьера оказалась под угрозой полного краха после скандальной "голой вечеринки", готова совершить невозможное.

"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание

"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание
Главный сердцеед страны, привыкший удивлять публику своими романами с дамами почтенного возраста, резко сменил курс. Неугомонный Прохор Шаляпин, чья личная жизнь давно превратилась в увлекательный сериал с элементами драмы и фарса, снова заставил говорить о себе всю светскую тусовку.

Выбор читателей

24/06СрдПришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 24/06СрдПоследняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 25/06ЧтвОбнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 24/06Срд"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 24/06СрдФатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 25/06Чтв"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки