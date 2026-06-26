Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Блистательная звезда отечественного экрана оказалась на больничной койке в шаге от трагедии, заставив содрогнуться всю светскую тусовку.



Внезапная беда постучалась в дом одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематографа. В Москве экстренно госпитализировали 52-летнюю звезду культового фильма "Ночной дозор" Марию Порошину. Новость о том, что любимице миллионов резко стало плохо прямо посреди рабочей недели, мгновенно облетела театральные кулуары и вызвала панику среди ее многочисленных коллег и преданных фанатов.

Как сообщает СМИ, накануне вечером роскошная блондинка почувствовала себя крайне скверно. Прибывшая по срочному вызову бригада скорой помощи приняла решение о немедленной госпитализации. Врачи диагностировали у актрисы транзиторную ишемическую атаку, которую в медицинской практике называют микроинсультом. Сейчас Порошина находится под круглосуточным наблюдением лучших столичных специалистов, которые делают все возможное, чтобы не допустить страшных последствий.

Причиной столь резкого ухудшения состояния здоровья звезды, по предварительным данным, стали давние проблемы с артериальным давлением. В погоне за карьерными успехами, бесконечными съемками и гастролями Мария часто игнорировала тревожные звонки своего организма. Постоянный стресс, перелеты и колоссальные нагрузки на театральных подмостках сделали свое черное дело — сосуды просто не выдержали напряжения. Не стоит забывать, что Порошина — многодетная мать, воспитывающая пятерых детей, что требует огромных душевных и физических сил.

Эта экстренная госпитализация ставит под угрозу срыва ближайшие творческие планы артистки. Уже 29 июня Мария Порошина должна была блистать на сцене московского Театра Эстрады в аншлаговом спектакле с весьма ироничным названием "Ищу мужа". Билеты на постановку раскуплены полностью, однако теперь зрители рискуют остаться без долгожданного зрелища. Организаторы мероприятия пока хранят гробовое молчание и не дают никаких официальных комментариев по поводу возможной замены актрисы или полного переноса спектакля.

Конечно, в светской тусовке тут же начали шептаться, что к проблемам с сердцем и давлением актрису могли привести бурные переживания в личной жизни. В последнее время имя Марии Порошиной не сходит со страниц таблоидов из-за ее предполагаемого романа с давним коллегой по сцене Ярославом Бойко. В шоу-бизнесе упорно ходят слухи, что многолетняя творческая дружба артистов наконец-то переросла в нечто большее, и пара тайно связала себя узами брака сразу после громкого развода Бойко с прежней супругой.

Сами актеры эти сплетни никак не комментируют, лишь подливая масла в огонь своими совместными нежными появлениями на публике. Возможно, именно эти эмоциональные качели и попытки скрыть личное счастье от посторонних глаз отняли у Марии слишком много сил. В любом случае, сейчас все мысли близких и коллег Порошиной направлены на ее скорейшее выздоровление. Блистательной актрисе предстоит пройти серьезный курс реабилитации, чтобы снова вернуться к своим зрителям во всеоружии.