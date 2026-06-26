Некогда обожаемая миллионами главная звезда советской эстрады оказалась в эпицентре грандиозного скандала, который грозит навсегда стереть ее имя из отечественной культуры.



Легендарная София Ротару, которая десятки лет собирала аншлаги в российских городах и увозила с гастролей огромные гонорары, теперь вынуждена влачить существование на задворках европейской жизни. Уже четыре года исполнительница хита "Хуторянка" не переступает границу России. От былых выступлений и роскошных корпоративов не осталось и следа. Артистка сознательно выбрала затворничество, отказавшись от концертов и полностью разорвав все контакты с Россией. При этом никаких официальных заявлений Ротару делать не решилась, однако демонстративно перешла в своих соцсетях исключительно на украинский язык.

Такое поведение некогда любимой певицы вызвало бурю гнева у российских слушателей. Люди резонно напомнили беглой звезде, что вся ее карьера, богатство и всенародная любовь были построены именно на песнях российских авторов, исполненных на русском языке. В социальных сетях поднялась мощная волна возмущения: разгневанные пользователи потребовали лишить Ротару прав на ее главные композиции и передать их молодым российским вокалисткам.

Реакция властей и общественности оказалась молниеносной и беспощадной. Фактически, лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России, дав ей понять, что ее былая слава больше не имеет никакого значения. Инициативу забрать у артистки ее творческое наследие горячо поддержал депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Парламентарий высказался в своем фирменном хлестком стиле, заявив, что Ротару никогда не владела своими песнями, а лишь исполняла их за щедрое вознаграждение.

"Это не ее песни. В основном, кстати, они написаны еще в советские времена за бюджет Советского Союза. Даже в российское время, но все равно мы за это заплатили, поэтому у нее нет права на песни. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела", — отрезал политик в беседе с журналистами.

Когда же зашла речь о том, как сама 78-летняя певица отнесется к подобному решению, Милонов высказался еще более жестко, окончательно уничтожив репутацию артистки. "Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая тень, которая там где-то находится", — резюмировал депутат. После таких слов стало очевидно: былая любимица публики потеряла в нашей стране всякое уважение и статус.

Напомним, что абсолютное большинство золотых хитов для Софии Ротару создал выдающийся российский композитор Владимир Матецкий. Именно он написал легендарную "Лаванду", которая мгновенно превратила певицу в икону эстрады. Вслед за ней родились такие шедевры, как "Луна, луна", "Только этого мало", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Твои печальные глаза", "Засентябрило" и, конечно, визитная карточка артистки — зажигательная "Хуторянка".

Теперь все это богатство может навсегда уйти к молодым российским исполнительницам, оставив Ротару у разбитого корыта. Ее сын пытается демонстрировать в сети редкие снимки постаревшей матери, но вернуть былую любовь россиян уже невозможно. Эпоха "хуторянки" завершилась бесславным финалом.