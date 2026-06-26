Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России

Звезда "Слова пацана" психически болен Тесты Экс-жена Диброва не стала молчать о трагедии с телеведущим Игры Сонник

Топ новостей недели

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы "Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным "Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа "Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

Лента новостей

Пятница 26 июня

10:51Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России 09:19Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве 00:43Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего 18:20Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег 17:52На форуме "Мы – Россия" в Подмосковье молодежь обучают тактической медицине и противодействию фейкам 17:47Диеты умерли. Доказательная медицина объясняет, почему 17:03Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ 15:03"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание 13:15На фестивале "Моспитомца" на ВДНХ горожане смогут найти четвероногого друга 13:03Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 12:39"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки 10:34Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 09:26Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак 00:24Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня 18:28Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 17:04Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 14:49Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 14:09Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице 13:24"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 11:21В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири 10:48Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 09:49Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа 00:13Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 17:46Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус 15:30Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 13:19Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет 12:38Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября 11:48Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 10:37Боялся: вскрылась горькая тайна Виктора Цоя 09:25"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 00:37День жутких знамений: почему наши предки боялись 23 июня как огня и наглухо запирали двери 17:36Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное 16:21Раскрыт шокирующий рецепт вечной молодости от легендарной Натальи Бехтеревой 15:25В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций 14:10Скрытая угроза в вашем холодильнике: какой популярный продукт теряет пользу уже через неделю 12:36Собянин сообщил об уничтожении за сутки 84 летевших на Москву БПЛА 12:29Собянин: Школьники и студенты Москвы заботятся о сохранении памяти о героях ВОВ 11:58Виктория Боня заявила об изнасиловании 10:41Звезда "Слова пацана" оказался в психиатрической больнице из-за пагубных пристрастий 09:30"Тревожусь ужасно": экс-супруга Диброва прервала молчание после трагедии с бывшим мужем в элитном клубе 00:23Точка невозврата: какой секретный запрет предки соблюдали 22 июня под страхом вечной нищеты 18:19Забудьте про дорогие уколы: найдена бесплатная привычка, которая буквально стирает морщины 15:43Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня 12:35Ученые выяснили, какие именно вещи в доме вызывают тревогу и бессонницу 06:15День великого Солнцестояния: какой секретный ритуал 21 июня гарантирует богатство и успех до конца года 18:15Поцелованные в макушку: астрологи раскрыли знак зодиака, которому Вселенная выписала "пожизненный абонемент" на удачу 15:26Беглому мужу Пугачевой выдвинули суровый ультиматум в день рождения 11:24Смертельный обман на маркетплейсах: популярный прибор в домах миллионов россиян оказался опасной пустышкой 08:05Это нужно сделать 20 июня, чтобы деньги текли рекой, а беды обходили стороной 18:05"Они разводятся": Примадонна хладнокровно проигнорировала главный праздник в жизни молодого супруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России

Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России
176

Некогда обожаемая миллионами главная звезда советской эстрады оказалась в эпицентре грандиозного скандала, который грозит навсегда стереть ее имя из отечественной культуры.

Легендарная София Ротару, которая десятки лет собирала аншлаги в российских городах и увозила с гастролей огромные гонорары, теперь вынуждена влачить существование на задворках европейской жизни. Уже четыре года исполнительница хита "Хуторянка" не переступает границу России. От былых выступлений и роскошных корпоративов не осталось и следа. Артистка сознательно выбрала затворничество, отказавшись от концертов и полностью разорвав все контакты с Россией. При этом никаких официальных заявлений Ротару делать не решилась, однако демонстративно перешла в своих соцсетях исключительно на украинский язык.

Такое поведение некогда любимой певицы вызвало бурю гнева у российских слушателей. Люди резонно напомнили беглой звезде, что вся ее карьера, богатство и всенародная любовь были построены именно на песнях российских авторов, исполненных на русском языке. В социальных сетях поднялась мощная волна возмущения: разгневанные пользователи потребовали лишить Ротару прав на ее главные композиции и передать их молодым российским вокалисткам.

Реакция властей и общественности оказалась молниеносной и беспощадной. Фактически, лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России, дав ей понять, что ее былая слава больше не имеет никакого значения. Инициативу забрать у артистки ее творческое наследие горячо поддержал депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Парламентарий высказался в своем фирменном хлестком стиле, заявив, что Ротару никогда не владела своими песнями, а лишь исполняла их за щедрое вознаграждение.

"Это не ее песни. В основном, кстати, они написаны еще в советские времена за бюджет Советского Союза. Даже в российское время, но все равно мы за это заплатили, поэтому у нее нет права на песни. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела", — отрезал политик в беседе с журналистами.

Когда же зашла речь о том, как сама 78-летняя певица отнесется к подобному решению, Милонов высказался еще более жестко, окончательно уничтожив репутацию артистки. "Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая тень, которая там где-то находится", — резюмировал депутат. После таких слов стало очевидно: былая любимица публики потеряла в нашей стране всякое уважение и статус.

Напомним, что абсолютное большинство золотых хитов для Софии Ротару создал выдающийся российский композитор Владимир Матецкий. Именно он написал легендарную "Лаванду", которая мгновенно превратила певицу в икону эстрады. Вслед за ней родились такие шедевры, как "Луна, луна", "Только этого мало", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Твои печальные глаза", "Засентябрило" и, конечно, визитная карточка артистки — зажигательная "Хуторянка".

Теперь все это богатство может навсегда уйти к молодым российским исполнительницам, оставив Ротару у разбитого корыта. Ее сын пытается демонстрировать в сети редкие снимки постаревшей матери, но вернуть былую любовь россиян уже невозможно. Эпоха "хуторянки" завершилась бесславным финалом.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2026, 10:51
София Ротару. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ТВ Центр"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

Свой день рождения певица отмечает дважды. 7 августа - официальный. Из-за ошибки паспортистки - 9 августа.
София Ротару исполнила более 400 песен на русском, молдавском, украинском, болгарском, сербском, польском, итальянском, английском, немецком языках.
Любимым дизайнером певицы остается украинская модельер Лилия Пустовит, которая не устает придумывать что-нибудь этакое для своей самой важной клиентки.
Впервые среди отечественных артисток София Михайловна появилась на сцене в брючном костюме.
По словам артистки, песня для нее – "маленькая новелла со своим миром чувств, драматургическим строем, героями".
Единственный раз в своей жизни София Ротару позволила себе отменить концерты, когда от инсульта в 2002-го году умер ее муж – Анатолий Евдокименко.
В 1980 году на международном конкурсе в Токио исполнительница выиграла премию и была награждена орденом "Знак Почета".
Свою неувядающую молодость Ротару объясняет тем, что живет в гармонии с собой и остается молодой в душе.
На протяжении многих лет певица помогает девочке из Кривого Рога, у которой врожденное заболевание костей.

По теме

Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России

София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта
София Ротару

София Ротару певица, актриса

Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве
Блистательная звезда отечественного экрана оказалась на больничной койке в шаге от трагедии, заставив содрогнуться всю светскую тусовку. Внезапная беда постучалась в дом одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематографа.

Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего

Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего
Если в этот роковой день вы решитесь выпить стакан парного молока или отправитесь на работу в поле, то рискуете навлечь на себя гнев высших сил и лишиться здоровья на долгие годы. В народном календаре 26 июня — день, пропитанный зноем, мистикой и странными обычаями.

Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег

Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег
Роскошная жизнь в столице требует колоссальных вложений, и популярная актриса Агата Муцениеце на своем примере доказала, что даже миллионные доходы не гарантируют уверенности в завтрашнем дне. Многодетная мама Агата Муцениеце, которая теперь светится от счастья рядом с новым супругом, известным и весьма обеспеченным музыкантом Петром Дрангой, решилась на предельно откровенный разговор о семейном бюджете.

Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ

Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ
Звезда отечественного шоу-бизнеса, пережившая сокрушительный бойкот и публичное забвение, решилась на отчаянный шаг. Анастасия Ивлеева, чья карьера оказалась под угрозой полного краха после скандальной "голой вечеринки", готова совершить невозможное.

"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание

"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание
Главный сердцеед страны, привыкший удивлять публику своими романами с дамами почтенного возраста, резко сменил курс. Неугомонный Прохор Шаляпин, чья личная жизнь давно превратилась в увлекательный сериал с элементами драмы и фарса, снова заставил говорить о себе всю светскую тусовку.

Выбор читателей

24/06СрдПришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 24/06СрдПоследняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 25/06ЧтвОбнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 24/06Срд"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 24/06СрдФатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 25/06Чтв"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки