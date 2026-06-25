На форуме "Мы – Россия" в Подмосковье молодежь обучают тактической медицине и противодействию фейкам

В Московской области стартовал четвертый молодежный форум "Мы – Россия", объединивший более 300 участников из Подмосковья, ДНР, ЛНР и Херсонской области, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

В программе форума — практические занятия по тактической медицине, которые проводит ветеран боевых действий Артем Катулин. По сообщению областного ведомства, участники осваивают остановку кровотечений, наложение повязок и базовую сердечно-легочную реанимацию.

Основная образовательная программа включает четыре трека, в том числе современный медиаконтент, практическая психология, организация мероприятий и искусство коммуникаций.

Лекции читают руководитель студии по производству контента Роман Киселев, телеведущий Иван Распопов, продюсер Софья Евенсапер и спасатель МЧС Ярослав Плех.

Для всех участников также организованы общие лекции по геополитике и информационной безопасности. Артем Терещенков из АНО «Диалог Регионы» разберет с участниками механизмы противодействия фейкам. Офицер госбезопасности Иван Грань расскажет о действиях в чрезвычайных ситуациях. Эксперт по AI-трансформации Алексей Парфун проведет лекцию о возможностях и рисках искусственного интеллекта.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что форум проводится четвертый раз и каждый год отвечает на реальные запросы молодежи.

«Сегодня им нужны практические навыки, которые пригодятся в жизни — от тактической медицины до информационной безопасности. Мы пригласили спикеров с реальным опытом: врачей, журналистов, военных, экспертов по кибербезопасности», — сказала она.

Завершится форум 27 июня фестивалем ко Дню молодежи в Подольске. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

