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Четверг 25 июня

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Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего

Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего
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Если в этот роковой день вы решитесь выпить стакан парного молока или отправитесь на работу в поле, то рискуете навлечь на себя гнев высших сил и лишиться здоровья на долгие годы.

В народном календаре 26 июня — день, пропитанный зноем, мистикой и странными обычаями. Православная церковь вспоминает святую мученицу Акулину. Однако в народной традиции эта дата получила сразу два колоритных названия, отражающих суть летнего безумия природы: Акулина Гречишница и Акулина — Задери хвосты. Это время, когда лето вступает в свою самую агрессивную фазу, а грань между домашним уютом и дикой природной мощью становится пугающе тонкой.

Атака насекомых и "безумие" скота

Второе, пугающее название дня — Задери хвосты — появилось совсем не случайно. К 26 июня численность слепней, оводов и мух достигает критического предела. Наши предки с ужасом наблюдали, как мирные коровы и лошади буквально сходят с ума от невыносимых укусов. Животные, пытаясь спастись от крылатых кровопийц, носились по лугам, задрав хвосты, и искали спасения в густых зарослях или холодной воде.

Считалось, что в этот день насекомые — не просто досадная помеха, а проводники темных сил, которые пытаются извести крестьянское хозяйство. Именно поэтому выгонять скотину на пастбище после рассвета считалось верхом легкомыслия. Хозяева старались закрыть животных в темных хлевах еще до того, как солнце поднимется высоко, иначе "беснование" животных могло привести к травмам и потере молока.

Молочное табу: почему напиток становится опасным

Самый странный и пугающий запрет 26 июня касается молока. В народе свято верили: в день Акулины Гречишницы молоко становится "от бешеных скотов" и может серьезно навредить человеку. Древние легенды гласили, что в этот день оно теряет свою целебную силу и превращается в тяжелую субстанцию, способную вызвать лихорадку и расстройство желудка.

Старики строго-настрого запрещали пить свежее молоко, утверждая, что в него попадает яд от укусов тех самых слепней, что терзают коров. Даже если вы не верите в приметы, психологически этот запрет помогал людям быть осторожнее с продуктами питания в самый разгар летней жары, когда бактерии размножаются с бешеной скоростью.

Магия гречки: пир для нищих

Свое основное название — Гречишница — день получил из-за важнейшего сельскохозяйственного ритуала. Именно 26 июня считалось идеальным временем для посева гречихи. Эту культуру наши предки ценили на вес золота, называя "княгиней". Чтобы урожай был богатым, а закрома полными, совершался обряд, поражающий своей добротой и щедростью.

Хозяйки варили огромные чаны гречневой каши, но не для своей семьи, а для всех нуждающихся, странников и бедняков. У крыльца выставляли столы, ломившиеся от угощений. Существовала жесткая установка: если пожадничаешь и не накормишь нищего на Акулину, то сам весь следующий год будешь перебиваться с хлеба на воду. Благодарность накормленных людей считалась лучшим оберегом для будущих посевов.

Чего категорически нельзя делать 26 июня

День Акулины полон строгих табу, нарушение которых, по поверьям, моментально портит карму и привлекает неудачи.

  • Запрещено работать в поле и огороде. Считалось, что Акулина строго наказывает тех, кто проявляет излишнее рвение к труду в свой праздник. Если выйти на прополку или пахоту, можно "засорить" землю — вместо овощей и злаков вырастут одни сорняки, а сам работник рискует получить солнечный удар.
  • Нельзя хвастаться своим благополучием. Любое хвастовство в этот день — прямой путь к потере всего нажитого. Нечисть, активизирующаяся вместе с насекомыми, только и ждет момента, чтобы отобрать у гордеца его удачу.
  • Запрещено жаловаться на жару и насекомых. Предки верили, что нытье только усугубляет ситуацию. Чем больше вы жалуетесь на судьбу, тем сильнее она будет вас испытывать.
  • Нельзя ходить в лес в одиночку. В густых зарослях 26 июня легко заблудиться или наткнуться на рассерженного лешего, который в этот день особенно агрессивен из-за обилия гнуса.

Приметы на погоду и урожай

Внимательное наблюдение за природой 26 июня позволяло составить точный прогноз на остаток лета.

  • Если мошкара вьется столбами — жди ясную и очень жаркую погоду в ближайшую неделю.
  • Сильный аромат цветов и трав сулит скорое приближение грозы с проливным дождем.
  • Если пауки начали активно плести паутину — перемен в погоде не предвидится, будет сухо и солнечно.
  • Появление большого количества слепней и оводов обещало невероятно богатый урожай гречихи осенью.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2026, 00:43
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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