Побег из страны и регулярные плевки в адрес бывших соотечественников не помешали престарелому рокеру сохранить свои финансовые ручейки на родине.



Скандал вокруг российских денег артистов, признанных иностранными агентами, разгорается с новой силой. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) прозвучало сенсационное заявление, которое проливает свет на теневые схемы беглых звезд. Под прицелом Министерства юстиции оказался бессменный лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*. Проверка показала, что на его официальных российских счетах, куда по закону должны поступать все авторские отчисления, гуляет ветер.

Ситуация оказалась настолько вопиющей, что ее пришлось прокомментировать на самом высоком уровне. Вскрылась позорная правда о доходах беглого Макаревича* в России. Оказалось, что он прячет миллионы через подставных лиц. Об этом открыто заявили представители контролирующих органов. Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко публично озвучил цифры, которые вызывают массу вопросов у налоговиков и финансовой разведки.

По словам замглавы ведомства, на спецсчетах музыканта сейчас находится смехотворная сумма.

"На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича*, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч рублей", — цитируют Свириденко ведущие информационные агентства.

Для артиста такого масштаба, чьи песни крутились на радиостанциях десятилетиями, это просто копейки. В Минюсте уверены: имеет место наглый обход российского законодательства. Макаревич*, скорее всего, просто переоформил свои финансовые потоки на третьих лиц, чтобы избежать государственного контроля и не платить налоги по новым правилам. Все его миллионные гонорары от прослушивания треков на стримингах и авторские отчисления теперь идут в карманы доверенных лиц, которые затем переводят деньги за границу.

Эта позорная правда выглядит еще более неприглядно на фоне информации о реальном имуществе музыканта. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что беглый рокер может владеть гигантской империей недвижимости в России. Речь идет примерно о 70 объектах, разбросанных по всей стране. Это элитные квартиры, земельные участки и коммерческие площади.

Минюст и налоговые органы уже начали детальную проверку всех транзакций, связанных с имуществом и авторскими правами Макаревича* в России. Финансовые потоки будут заблокированы, а посредникам, которые помогают выводить деньги за рубеж, грозит серьезная ответственность.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.