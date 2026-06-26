Александр Серов столкнулся с жестокой реальностью, которая заставила его резко изменить привычный образ жизни.



Исполнитель бессмертного хита "Я люблю тебя до слез" Александр Серов всегда ассоциировался с роскошью, страстью и бесконечным обожанием женщин. Однако за красивым фасадом светской жизни и дорогих костюмов скрывается суровая медицинская драма. В свои 75 лет легендарный артист оказался перед жестким выбором между огромными деньгами и собственной жизнью. Врачи вынесли певцу суровый вердикт, который фактически запер его в границах России.

Как стало известно журналистам, любимцу публики категорически запретили дальние авиаперелеты. Кардиологи и флебологи бьют тревогу. Причина невероятно серьезна — у артиста диагностированы серьезные проблемы с сосудами на ногах. Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске, ведь любое путешествие на самолете теперь связано с колоссальным риском для его сердца и сосудов. В его возрасте и при его состоянии здоровья любое долгое нахождение в неподвижном положении может спровоцировать образование и отрыв тромба, что ведет к мгновенной смерти. Достаточно одного резкого перепада давления на высоте нескольких тысяч метров, чтобы тромб оторвался и заблокировал легочную артерию, приведя к мгновенному и трагическому исходу.

Первым под удар попал запланированный тур в солнечный Таиланд. Лететь туда из Москвы нужно долгие девять часов. Для сосудов Серова это было бы настоящим самоубийством. Сухой воздух на борту самолета, резкие перепады давления и невозможность нормально размять ноги создают идеальные условия для развития тромбоза.

Однако перестраховаться решил и сам мэтр. По рекомендации кардиологов, Серов начал отказываться даже от относительно коротких пятичасовых перелетов. Так, певец ответил жестким отказом на предложения выступить на закрытых элитных мероприятиях в Марокко и Израиле. Проблема кроется не только в самом полете, но и в логистике. В последнее время рейсы задерживают с завидной регулярностью. Проводить долгие часы на ногах в залах ожидания аэропортов, испытывая постоянное напряжение, пожилому музыканту физически тяжело.

А ведь на кону стояли астрономические суммы. За одно выступление перед зарубежными олигархами Александр Серов просит не менее пяти миллионов рублей. Но даже такие баснословные чеки больше не прельщают легенду эстрады. Как сообщил концертный директор артиста, ветеран отечественной сцены сейчас полностью сосредоточен на своем здоровье. За долгие годы успешной карьеры певец накопил достаточное состояние, чтобы не зависеть от сиюминутных заработков.