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Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея

Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея
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Купленная накануне красивая обновка может в одночасье превратиться в мощный магнит для страшных бед, болезней и финансового краха, если совершить роковую ошибку в этот мистический июньский день.

В народном календаре 27 июня — день Елисея Гречкосея, дата, окутанная строгими запретами и таинственными ритуалами. Православная церковь в этот день чтит память святого пророка Елисея. Наши предки относились к этому празднику с огромным почтением и скрытым страхом, ведь именно сейчас совершались обряды, способные либо привлечь в дом колоссальное богатство, либо навсегда лишить человека удачи.

Проклятие новой одежды: тайный обряд очищения

Самая главная и пугающая примета этого дня связана с гардеробом. В народе верили, что любая новая вещь, купленная после Нового года и не надеванная до 27 июня, несет в себе скрытую угрозу. Считалось, что на неосвященную ткань может легко усесться злой дух, который начнет высасывать из хозяина здоровье и жизненные силы.

Чтобы избежать несчастья, на Елисея проводили обязательный ритуал. Все новые вещи, будь то роскошное платье или простые чулки, тщательно окропляли святой водой, читая при этом защитную молитву. Только после этого очищающего обряда одежду можно было носить без опаски. Те же, кто пренебрегал мудростью предков и надевал "нечистые" вещи, рисковали навлечь на себя череду неудач, крупные денежные потери и даже затяжные болезни.

Жесткие табу: чего стоит панически бояться 27 июня

Елисеев день требует от людей максимальной осторожности. Список запретов на сегодня настолько строг, что малейшая оплошность может разрушить привычную жизнь.

  • Категорически запрещено есть яйца с двойным желтком. Если при готовке вам попалось такое яйцо, немедленно выбросьте его. В народе верили, что съесть двойной желток 27 июня — к тяжелой болезни или появлению в жизни неразрешимых проблем, которые придется распутывать годами.
  • Нельзя срывать лютики. Эти нежные желтые цветы на Елисея обретают темную силу. Сорвать лютик сегодня — значит спровоцировать грандиозный скандал с близким человеком, который может закончиться полным разрывом отношений.
  • Под запретом стрижка волос. Любое укорачивание волос в этот день воспринималось как добровольное сокращение собственной жизни и лишение себя покровительства ангела-хранителя.
  • Нельзя лениться и долго спать. Елисей Гречкосей благоволит только трудолюбивым. Считалось, что тот, кто проваляется в постели до обеда, проведет весь оставшийся год в бедности и долгах.

Магия гречихи и обряды на богатство

Свое название Гречкосей праздник получил потому, что именно в это время крестьяне продолжали активный сев гречихи. К этой культуре относились с особым трепетом. Посев обязательно сопровождался особыми заговорами на богатый урожай.

Чтобы в доме всегда водились деньги, хозяйки пекли особый гречневый хлеб и угощали им соседей и прохожих. Верили, что щедрость, проявленная в этот день, вернется в семью сторицей. Также существовал обряд защиты дома: по углам комнат раскладывали высушенные веточки крапивы, чтобы отпугнуть нечистую силу, которая, по поверьям, пытается проникнуть в жилище перед серединой лета.

Чтение природы: предсказания погоды

Наблюдательность наших предков позволяла им по поведению животных и птиц безошибочно определять, какими будут ближайшие недели.

  • Если на Елисея пошел дождь — готовьтесь к сырому лету. В народе говорили: "Елисей по колено в воде", что означало затяжное ненастье на целых семь недель.
  • Если весь день громко поют петухи — это верный признак скорого и очень сильного ливня.
  • Множество комаров и мошек в воздухе обещает теплую погоду и богатый урожай ягод в лесах.
  • Если звезды ночью светят необычайно ярко — впереди жаркие и засушливые дни.

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27 июня 2026, 07:43
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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