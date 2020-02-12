В Томске неизвестные истребляют беззащитных щенков

В Томске неизвестные с конца декабря регулярно отстреливают щенков и взрослых собак при помощи арбалета. В дежурную часть полиции по Ленинскому району поступило соответствующее заявление.
"По уголовному делу проводится дознание", – цитирует правоохранителей RT. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства преступления.
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