Отсидевший за убийство отца мужчина зарезал мать

Житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры был задержан по подозрению в убийстве собственной матери, передает сайт VSE42.RU. По версии обвинения 16 декабря мужчина повздорил со своей 74-летней родительницей. В 2008 году он убил собственного отца, что и стало причиной для ссоры.
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