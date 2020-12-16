Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

Boeing 737, который летел из российской столицы, аварийно сел в Петербурге. Отмечается, что на воздушном судне была обнаружена техническая неисправность.
После посадки самолет осмотрели эксперты из Пулково. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, передает РИА Новости.
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