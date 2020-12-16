Синоптик высказался о вероятности ледяного дождя в Подмосковье

В этом году зима пришла в Московский регион довольно рано. При этом температура по-прежнему довольно изменчива.
Сообщается, что к концу текущей недели ожидается потепление. По данным синоптиков, стоит быть готовым к выпадению осадков. Однако информацию о том, что на область обрушится ледяной дождь, эксперты не подтвердили, передает "Радио 1".
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