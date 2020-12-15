В Подмосковье возле продуктового магазина зарезали женщину

В Подмосковье было совершено тяжкое преступление. В Дмитровском районе возле магазина гражданин зарезал женщину.
Мотивы злоумышленника пока не сообщаются, передает "Общественная служба новостей". Следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло мужчину к такому поступку.
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