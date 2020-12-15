В Екатеринбурге продавщица обезвредила грабителя с ножом

В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить магазин но потерпел фиаско. Продавщица оказалась не из робкого десятка и дала отпор злоумышленнику.
Обезвреженного преступника передали полиции. Задержанным оказался ранее судимый гражданин, передает Life.
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить магазин но потерпел фиаско. Продавщица оказалась не из робкого десятка и дала отпор злоумышленнику.
Обезвреженного преступника передали полиции. Задержанным оказался ранее судимый гражданин, передает Life.
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