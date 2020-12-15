В Котельниках со склада украли одежду на семь миллионов рублей

В Подмосковных Котельниках было зарегистрировано серьезное преступление. Уточняется, что злоумышленник проник на местный склад и похитил оттуда одежду и ткань на сумму семь миллионов рублей.
На данный момент подозреваемый задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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