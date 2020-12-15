Вор похитил у жительницы Наро-Фоминска полмиллиона рублей

В Наро-Фоминске вор украл у местной жительницы полмиллиона рублей. Уточняется, что преступление было совершено в те моменты, когда злоумышленник приходил к потерпевшей в гости.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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