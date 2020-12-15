В Тюмени убийцу полицейского посадили спустя 17 лет после преступления

В Тюмени поставили точку в резонансном уголовном деле. Уточняется, что приговор был вынесен участнику преступной группировки, которая причастна к убийству полицейского.
Стоит отметить, что преступление было совершено в 2003 году. Всех фигурантов, кроме одного, тогда удалось задержать. Оставшийся на свободе злоумышленник проживал в Подмосковье по поддельным документам, но в прошлом году она был найден, передает URA.ru.
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