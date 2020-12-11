У жителя Сергиева Посада в гараже нашли арсенал оружия

У жителя Сергиева Посада в гараже нашли склад оружия, а также боеприпасы. Уточняется, что обнаруженные пистолеты и автоматы являются огнестрельными.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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