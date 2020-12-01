На Сахалине мужчина случайно поджег свой автомобиль и заправку

В Южно-Сахалинске произошел инцидент, который активно обсуждают в прессе и социальных сетях. Уточняется, что местный житель случайно поджег свою машину и заправку.
К счастью, взрыва не произошло. Автомобиль удалось потушить с нескольких попыток, передает "Царьград".
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