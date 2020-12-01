Жителя Наро-Фоминска отправили под суд за хранение патронов

Житель Наро-Фоминска подозревается в совершении преступления. Он был задержан за незаконное хранение боеприпасов.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело расследуется, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Житель Наро-Фоминска подозревается в совершении преступления. Он был задержан за незаконное хранение боеприпасов.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело расследуется, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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