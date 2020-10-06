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В одном районе Курганской области ввели режим ЧС

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С 6 октября в Юргамышском районе Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает сайт URA.Ru. Власти решились на такой шаг в связи с отсутствием отопления. Сообщается, что без тепла остаются детский сад, порядка девяти сотен жителей многоквартирных домов и 36 зданию юридических лиц.

Котельная, которая должна была заняться отоплением района, была сдана владельцем в аренду, поскольку была признана "опасной" и продолжение ее работы могло обернуться для бизнесмена уголовным делом. Через договор субаренды доставкой тепла будет заниматься другая компания. Режим ЧС необходим в этом случае для того, чтобы руководителю и этой фирмы не грозила уголовная ответственность.

Автор: 6 октября 2020, 19:08 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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