Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке

Житель Омска обратился в полицию. Он рассказал, что 3 октября двое его знакомых 60 и 66 лет отправились ловить рыбу. На автомобиле Chevrolet Niva они поехали на озеро Малые Казарлы в области, но с наступлением ночи так и не вернулись.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов. На берегу они нашли машину с вещами и лодку, рядом с которой было тело старшего из рыбаков, передает сайт VSE42.RU. Второй пропавший был объявлен в розыск. Водолазы проверяют дно озера.
Популярные темы форума
Вопрос мужчинам
Помойка
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
А может включить Нагорный Карабах в состав России?
Пулеметчица
Длинные ногти у девушки это красиво?
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
я азербайджанец, девушка армянка
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться