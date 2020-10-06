Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми

Роспотребнадзор провел анализ воздуха и воды в школе города Великие Луки в Псковской области, где сразу 13 ученикам стало плохо во время торжественной линейки. Ничего необычного в анализах обнаружить не удалось, передает "Царьград". Кроме того, вопреки опасениям целого ряда пользователей сети и активистов, в крови самих детей не было обнаружено никаких наркотических веществ. Поэтому ответа на вопрос, что же произошло во время школьного мероприятия, до сих пор не найдено. Расследование продолжается.
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