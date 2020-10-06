В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца

Житель Подольска наткнулся на чудовищную находку. По данным СМИ, гражданин выгуливал собаку и нашел труп младенца.
Эксперты пришли к выводу, что ребенок скончался около недели назад. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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