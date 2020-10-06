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В Свердловской области загорелось здание торгового центра

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В Богдановиче произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что в городе загорелось здание торгового центра.

К счастью, никто не пострадал, так как в помещении не было людей. К месту ЧП прибыли экстренные службы, пишет RT.

Автор: 6 октября 2020, 14:12 Источник: RT ✓ Надежный источник

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