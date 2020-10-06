В Свердловской области загорелось здание торгового центра

В Богдановиче произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что в городе загорелось здание торгового центра.
К счастью, никто не пострадал, так как в помещении не было людей. К месту ЧП прибыли экстренные службы, пишет RT.
В Богдановиче произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что в городе загорелось здание торгового центра.
К счастью, никто не пострадал, так как в помещении не было людей. К месту ЧП прибыли экстренные службы, пишет RT.
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