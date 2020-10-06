В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр

В Хабаровском крае местые рабки наткнулись на труп амурского тигра. Стоит отметить, что животное занесено в Красную книгу.
На теле зверя не обнаружили каких-либо следов увечий. По факту случившегося организована проверка, передает РИА ФАН.
В Хабаровском крае местые рабки наткнулись на труп амурского тигра. Стоит отметить, что животное занесено в Красную книгу.
На теле зверя не обнаружили каких-либо следов увечий. По факту случившегося организована проверка, передает РИА ФАН.
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