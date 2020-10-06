Под Воронежем загорелась исправительная колония

В Воронежской области случилось ЧП. В СМИ распространяют информацию о том, что там загорелась исправительная колония.
По данным телеканала "360", пока что нет сообщений о пострадавших или умерших. Люди самостоятельно эвакуировались.
В Воронежской области случилось ЧП. В СМИ распространяют информацию о том, что там загорелась исправительная колония.
По данным телеканала "360", пока что нет сообщений о пострадавших или умерших. Люди самостоятельно эвакуировались.
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